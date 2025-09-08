menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Mensesneg Ungkap Alasan Posisi Menko Polkam dan Menpora Belum Terisi

Mensesneg Ungkap Alasan Posisi Menko Polkam dan Menpora Belum Terisi

Mensesneg Ungkap Alasan Posisi Menko Polkam dan Menpora Belum Terisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Senin (8/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan posisi jabatan dua menteri yang masih kosong atau belum ada pengganti.

Dua posisi tersebut adalah, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan.

Kemudian, posisi Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo yang masih belum diisi.

Baca Juga:

“Pertama berkenaan dengan posisi Menko Polkam untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan,” ucap Pras kepada wartawan, di Istana Negara, pada Senin (8/9).

“Untuk sementara waktu, beliau akan menunjuk ad interim,” lanjutnya.

Terkait dengan posisi Menpora, Pras mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah memiliki pengganti.

Baca Juga:

Namun, yang bersangkutan sedang berada di luar kota saat pelantikan.

“Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali diprosesi pelantikan yang berikutnya,” kata dia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan posisi jabatan dua menteri yang masih kosong atau belum ada pengganti.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI