Mensesneg Ungkap Arahan Prabowo Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi, Silakan Disimak
jpnn.com, BEKASI - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sudah memberikan arahan langsung agar korban kecelakaan kereta di Bekasi ditangani maksimal.
Pras sapaan Prasetyo Hadi mengatakan itu saat mendampingi Presiden Prabowo menjenguk korban kecelakaan kereta api di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4).
“Beliau (Presiden RI Prabowo Subianto, red) memberikan petunjuk agar seluruh korban yang dirawat mendapatkan pelayanan terbaik,” kata dia, Selasa.
Selain fokus ke penanganan korban, kata Pras, Prabowo menekankan pentingnya investigasi terhadap penyebab kecelakaan.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menilai langkah investigasi dinilai krusial sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pencegahan ke depan.
“Investigasi tentu harus dilakukan. Kemudian, beliau juga meminta agar dipikirkan langkah antisipasi, supaya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Pras.
Dalam upaya meningkatkan keselamatan, Pras mengatakan Presiden turut menyoroti aspek teknologi serta kondisi sarana perkeretaapian, termasuk usia armada yang beroperasi.
Politikus Gerindra itu juga meminta perhatian serius terhadap perlintasan kereta api yang dinilai masih rawan kecelakaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
