Mensesneg Ungkap Destry Damayanti Masuk Radar Prabowo untuk Calon Gubernur BI Definitif
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan sejumlah nama untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif, termasuk Destry Damayanti.
Hal itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
"Kalau pertanyaannya apakah Ibu Destry salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti sebagai pejabat gubernur sementara," kata Prasetyo
Prasetyo mengatakan Presiden dalam beberapa waktu terakhir banyak berdiskusi, menerima pendapat, dan meminta masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan calon Gubernur BI yang akan diajukan kepada DPR.
Menurut dia, sejumlah nama yang masuk dalam pertimbangan juga telah dipanggil Presiden untuk berdiskusi mengenai arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.
"Ada beberapa nama, banyak. Ada yang dipanggil untuk diajak diskusi arahnya bagaimana," katanya.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan hingga Jumat Presiden belum mengambil keputusan dan belum mengirimkan surat presiden mengenai calon Gubernur BI definitif kepada DPR.
"Sampai hari ini belum ada keputusan atau belum ada surpres-nya," katanya.
Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan sejumlah nama untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif, termasuk Destry Damayanti.
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