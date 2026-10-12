Mensos Gus Ipul Ajak Ratusan SRT Ikrar Anti-Perundungan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak ratusan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta mengikrarkan komitmen menolak perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

Ikrar itu menjadi upaya menanamkan nilai persaudaraan, toleransi, dan saling menghormati di lingkungan Sekolah Rakyat.

Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat meninjau SRT 4 DKI Jakarta, Minggu (11/10) malam.

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Dia mengingatkan para siswa bahwa perbedaan latar belakang, suku, keyakinan, dan kebiasaan tidak boleh menjadi alasan untuk membeda-bedakan teman.

“Macam-macam latar belakangn, keyakinan, suku dan kebiasaannya. Tapi kami semua ini adalah saudara satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia,” kata Gus Ipul didampingi Kepala Sekolah SD Regut Sutrasto, Kepala Sekolah SMP Kundriyah, dan Kepala Sekolah SMA Ratu Mulyanengsih.

Dia meminta para siswa tidak menghina, meledek, atau merundung teman.

Sebaliknya, mereka harus saling menghormati, menyayangi, dan toleransi satu sama lain.

“Ada teman-teman yang muslim, dan yang non-muslim. Gabung di sini, saling memperkuat, saling merangkul,” kata Gus Ipul.