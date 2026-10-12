Mensos Gus Ipul Apresiasi Bupati Banyumas yang Warganya Aktif Jadi Agen Perlinsos
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengapresiasi partisipasi masyarakat Banyumas yang telah mendaftar sebagai Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat mengakses program bantuan sosial sekaligus mengawasi penyalurannya.
Hingga saat ini, lebih dari 26 persen penduduk Kabupaten Banyumas telah mendaftar sebagai agen.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), anggota Polri, perangkat desa, ketua RT/RW, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga masyarakat umum.
“Bagus itu, banyak agen yang aktif. Hebat berarti agennya,” katar Gus Ipul saat menerima Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono bersama jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (12/10).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, Kecamatan Sumbang menjadi wilayah dengan jumlah Agen Perlinsos terbanyak di Kabupaten Banyumas.
Bupati Sadewo menjelaskan, tingginya partisipasi agen di Kecamatan Sumbang tidak terlepas dari kondisi wilayah yang memiliki jumlah penduduk cukup besar serta persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian.
“Populasi di Sumbang itu banyak dan termasuk keluarga miskin. Banyak yang memiliki masalah sosial,” ucap Sadewo.
Mensos Gus Ipul mengapresiasi Bupati Sadewo Tri Lastiono atas partisipasi masyarakat Banyumas yang telah mendaftar sebagai Agen Perlinsos
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