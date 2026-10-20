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Mensos Gus Ipul Beri 3 Arahan Menjelang Akhir Tahun

Mensos Gus Ipul Beri 3 Arahan Menjelang Akhir Tahun
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Mensos Gus Ipul saat memimpin rapat pimpinan yang diikuti kepala sentra, kepala balai, dan kepala Sekolah Rakyat seluruh Indonesia secara daring melalui zoom pada Senin (19/10/2026). Foto: Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan tiga arahan ke seluruh jajaran Kementerian Sosial menjelang akhir tahun.

Dia menyampaikan capaian nyata kepada publik pada 20 Oktober untuk mendukung 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Dia memastikan kesiapan peresmian gedung permanen Sekolah Rakyat, serta menuntaskan target akhir tahun dengan pengadaan yang bersih dan tepat waktu.

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Gus Ipul meminta seluruh unit memperkuat koordinasi dan menjalankan pekerjaan secara terintegrasi.

 “20 Oktober seluruh unit kerja harus hadir di ruang publik dengan capaian nyata,” ujar Gus Ipul saat memimpin rapat pimpinan yang diikuti kepala sentra, kepala balai, dan kepala Sekolah Rakyat seluruh Indonesia secara daring melalui zoom pada Senin (19/10/2026). 

Dia meminta seluruh jajaran ikut menyampaikan hasil kerja Kemensos dalam mendukung dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

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Seluruh pihak diminta terlibat dalam penyebarluasan informasi capaian program. 

Untuk mendukung publikasi tersebut, setiap unit diminta menyerahkan rekapitulasi kinerja. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan tiga arahan ke seluruh jajaran Kementerian Sosial menjelang akhir tahun.

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