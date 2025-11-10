Mensos Gus Ipul: BJ Habibie Telah Diusulkan Menjadi Pahlawan Nasional
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa nama Presiden Ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie telah diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional oleh sejumlah masyarakat. Menurut dia, usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk BJ Habibie akan ditindaklanjuti pemerintah.
"Itu sudah mulai ada usulan. Pelan-pelan dari masyarakat sudah diusulkan, nanti insyaallah akan diproseslah," kata Gus Ipul di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11).
Menurut Mensos Gus Ipul, usulan itu telah menjadi pembicaraan. Namun demikian, dia belum bisa memastikan kapan pemberian gelar untuk B.J. Habibie akan dilaksanakan.
"Nanti saya lihat ya, tetapi sudah mulai ada usulan, tadi juga ada pembicaraan-pembicaraan," ucapnya.
Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.
Penganugerahan gelar pahlawan nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.
Sepuluh tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional, yakni:
1. K.H. Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
