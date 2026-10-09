Mensos Gus Ipul Lepas Ribuan Kadet Unhan untuk Mengabdi di 181 Sekolah Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto memberangkatkan 1.509 kadet dan personel Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengabdi di 181 Sekolah Rakyat.

Para kadet bertugas selama dua minggu untuk memperkuat pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa.

“Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, pada hari ini, Jumat, 9 Oktober 2026 Pukul 08.00 WIB. Pengabdian Kadet Unhan RI ke Sekolah Rakyat dengan resmi diberangkatkan,” kata Gus Ipul sebagai inspektur upacara dalam Upacara Pelepasan dan Pemberangkatan Pengabdian Kadet Unhan ke Sekolah Rakyat di Skadron Udara 18 Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (9/10).

Mensos Gus Ipul dalam sambutannya mengatakan siswa Sekolah Rakyat membutuhkan pendampingan menyeluruh.

Sebagian siswa berasal dari keluarga kurang mampu dan menghadapi beragam tantangan sehingga membutuhkan dukungan untuk beradaptasi dengan kehidupan sekolah berasrama.

“Ini adalah siswa-siswa ‘istimewa’ yang membutuhkan pendampingan menyeluruh dan utuh. Dibutuhkan empati dan kerja dengan hati,” kata Gus Ipul.

Dia berharap para kadet dapat menjadi teladan dalam membangun kedisiplinan dan tanggung jawab siswa.