Mensos Gus Ipul: Operator Sekolah Rakyat Punya Peran Strategis Pastikan Akurasi Dapodik

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan operator Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam menginput data pokok pendidikan (dapodik).

Sebab, data itu menjadi rujukan untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan panduan dalam mendampingi pada peserta didik di Sekolah Rakyat.

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Penekanan itu Gus Ipul sampaikan saat memberikan arahan pada Pelatihan Pengelolaan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Bagi Operator Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (9/10).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 157 operator dari berbagai Sekolah Rakyat.

"Jadi data itu sangat penting, fondasi bagi proses pengambilan keputusan untuk bisa supaya kita memberikan pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan setiap siswa di Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan tugas operator dapodik bukan sekadar pekerjaan administratif.

Sebab, dengan data yang benar, maka layanan yang diberikan juga bisa lebih tepat.