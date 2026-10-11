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Mensos Gus Ipul Pastikan Kasus Bullying di Sekolah Rakyat Ditangani Sesuai Prosedur

Mensos Gus Ipul Pastikan Kasus Bullying di Sekolah Rakyat Ditangani Sesuai Prosedur
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Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penanganan bullying yang melibatkan siswa Sekolah Rakyat sesuai prosedur. Foto: Kemensos

jpnn.com, SEMARANG - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penanganan bullying yang melibatkan siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilakukan sesuai prosedur.

Peristiwa tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan, mitigasi, dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Tentu kami akan coba mencarikan solusi terbaik. Kami tidak akan juga membiarkan, tapi kami akan carikan solusi terbaik. Dan ini menjadi bahan evaluasi buat kami juga,” kata Gus Ipul seusai menghadiri kegiatan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/10/2026) malam.

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Gus Ipul menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua siswa yang terlibat untuk membicarakan langkah penanganan terbaik.

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan, tetapi juga pemulihan kondisi psikososial siswa agar mereka dapat kembali mengikuti proses pembelajaran dengan baik.

“Kalau mereka ada apa-apa, kami akan lakukan rehabilitasi, kami akan lakukan pendekatan psikososial agar semuanya bisa nanti mengikuti pembelajaran lagi di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

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Gus Ipul menyampaikan siswa Sekolah Rakyat berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga proses beradaptasi pada sistem sekolah berasrama terkadang ada kesalahpahaman.

Oleh karena itu, pendampingan dari para guru dan tenaga kependidikan (tendik) sangat krusial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penanganan bullying yang melibatkan siswa Sekolah Rakyat sesuai prosedur.

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