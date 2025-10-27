Mensos Gus Ipul Pastikan Seragam dan Laptop untuk Sekolah Rakyat Segera Dikirim  

jpnn.com, BANDUNG -

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan akan memenuhi kebutuhan peralatan dan perangkat lainnya untuk Sekolah Rakyat Terpadu (SRT).

Peralatan yan diberikan dalam waktu dekat itu mulai dari seragam hingga laptop sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Gus Ipul mengatakan saat ini peralatan tersebut tengah dipersiapkan dan segera dilakukan proses pengiriman.

Dia pun berharap akhir tahun ini seluruh kebutuhan sekolah bisa segera sampai di lokasi.

"Sekarang untuk keperluan-keperluan lain seperti seragam dan laptop masih dalam proses pengiriman. Yang Insya Allah di akhir bulan ini atau awal November sudah bisa sampai ke tangan sekolah masing-masing," kata Saifullah saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 42 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Bandung, Senin (27/10).

Dia mengatakan saat ini sebagian SRT sudah berjalan, termasuk di Kota Bandung. Pada November nanti, Presiden Prabowo Subianto kembali akan meresmikan SRT di 165 titik.

"Di sini (SRT 42) tadi saya lihat guru-guru sudah siap ya. Kondisinya berjalan baik. Di sini sudah mulai beroperasi sejak September," ujarnya.