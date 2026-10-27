Mensos Gus Ipul Sebut 15 Juta Keluarga Sudah Terdaftar dalam Perlinsos Digital

jpnn.com, MAKASSAR - Kementerian Sosial terus mempercepat perluasan registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Jumlah keluarga yang masuk dalam sistem tersebut telah mencapai hampir 15 juta.

Pemerintah menargetkan lebih dari 48 juta keluarga terdaftar hingga Desember 2026.

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Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan percepatan registrasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama pilar-pilar sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Mereka diharapkan membantu warga mengakses layanan digital pemerintah sekaligus memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Target kami, di akhir tahun nanti, di Desember, sekitar 48 juta lebih yang sudah masuk dalam sistem layanan digital. Sekarang baru 14 juta lebih, sudah hampir 15 juta. Ini setiap hari bertambah dengan agen Perlinsos yang hampir satu juta orang,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (27/10).

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Pernyataan tersebut disampaikan Mensos Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Sekretaris Jenderal Kemensos Hasan Chabibie seusai kegiatan Penguatan Kapasitas PPPK dan Pilar-Pilar Kementerian Sosial dalam Mendukung Transformasi Digitalisasi Bantuan Sosial serta Pendampingan KPM Menuju Graduasi Mandiri di Makassar, Selasa (27/10).

Menurut Gus Ipul, Perlinsos Digital dirancang untuk melakukan registrasi ulang terhadap masyarakat yang pernah menerima bantuan sosial (bansos), sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan pemerintah.