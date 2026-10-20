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Mensos Gus Ipul Sebut Sekolah Rakyat Memadukan Pendidikan dan Pemberdayaan

Mensos Gus Ipul Sebut Sekolah Rakyat Memadukan Pendidikan dan Pemberdayaan
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Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul (depan tengah) didampingi Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb saat bertemu Siswa Sekolah Rakyat dan Pendamping Keluarga Harapan pada acara yang berlangsung di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung, Selasa (20/10). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kementerian Sosial mengintegrasikan pendidikan melalui Sekolah Rakyat dengan pemberdayaan ekonomi keluarga dan program perbaikan rumah layak huni untuk memutus rantai kemiskinan.

Hingga kini, lebih dari 44 ribu siswa telah mengikuti pendidikan di 182 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan secara memadai.

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“Di Sekolah Rakyat memadukan antara pendekatan edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Ini adalah bagian dari program strategis Bapak Presiden Prabowo yang ingin menjangkau mereka-mereka yang selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan,” kata Gus Ipul.

Mensos Gus Ipul Sebut Sekolah Rakyat Memadukan Pendidikan dan Pemberdayaan

Hal itu disampaikan Gus Ipul seusai Dialog Siswa Sekolah Rakyat dan Pendamping Keluarga Harapan Bersama Menteri Sosial di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung, Selasa (20/10).

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Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah.

Penerimaan siswa tidak menggunakan tes akademik.

Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis Presiden Prabowo juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga

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