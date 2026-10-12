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Mensos Gus Ipul: Tata Kelola dan Pengawasan Sekolah Rakyat Harus Terus Dibenahi

Mensos Gus Ipul: Tata Kelola dan Pengawasan Sekolah Rakyat Harus Terus Dibenahi
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Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan keterangan ke sejumlah awak media saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta pada Minggu (11/10) malam. Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan Kementerian Sosial terus berupaya memperbaiki tata kelola dan pengawasan Sekolah Rakyat, sekaligus memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang terlibat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta pada Minggu (11/10) malam.

Dia menyampaikan secara umum proses pembelajaran telah berjalan dengan baik, meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan.

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"Kami juga harus terus memperbaiki tata kelola, pengawasan, sekaligus mencukupi kekurangan tenaga pendidik seperti guru, wali asrama, dan wali asuh,” kata Gus Ipul.

Dalam kunjungannya, Gus Ipul juga sempat makan malam bersama siswa SRT 4 Jakarta.

Suasana semakin hangat saat beberapa siswa berani tampil ke depan untuk menyumbangkan lagu.

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Dengan penuh keakraban, Gus Ipul duduk lesehan bersama ratusan siswa lain dan menikmati lagu yang dinyanyikan.

Salah satunya, Jessie siswi kelas 10 membawakan lagu Aku yang Dulu Bukanlah yang Sekarang.

Mensos Gus Ipul menyampaikan pernyataan tentang evaluasi Sekolah Rakyat saat mengunjungi SRT 4 DKI pada Minggu (11/10) malam

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