Mensos Minta Gubernur Jakarta Siapkan Lahan untuk Sekolah Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi dukungan Pemerintah DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Saat ini, terdapat 3 titik Sekolah Rakyat Rintisan yang menggunakan gedung sementara milik Kemensos di wilayah DKI Jakarta.

Untuk itu, Gus Ipul meminta Pramono untuk bisa menyediakan lahan agar Sekolah Rakyat bisa memiliki gedung permanen.

Hal itu dia utarakan saat bertemu Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat (24/10).

"Sekolah Rakyat ini di samping yang sekolah tentu warga Jakarta ya, nanti kita harapkan Pak Gubernur memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen atau gedung permanen," ucap Gus Ipul.

Dia memerinci, 2 gedung Sekolah Rakyat di Jakarta yang masih menggunakan gedung milik Kemensos, yakni di Pondok Indah, Bampu Apus, dan Pasar Rebo.

“Tanah disediakan oleh DKI, gambarnya sudah dibuat oleh timnya Pak Presiden. Insyaallah kalau cocok tanahnya dibangun oleh PU dengan menggunakan dana APBN,” kata dia..

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan akan segera mendiskusikan terkait usulan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen.