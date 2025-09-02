menu
Mensos Pastikan Bakal Ada Bantuan untuk Korban Demo

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menanggapi soal isu soal reshuffle atau pergantian menteri di Kabinet Merah Putih. Ilustrasi Foto: M Fathra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan bantuan kepada para korban demo.

Menurut dia, bantuan itu tak hanya diberikan kepada warga sipil, tetapi juga aparat.

“Pasti ada itu. Tidak hanya yang di Jakarta, tapi presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar,” ucap Gus Ipul di Istana Negara, pada Selasa (2/9).

Dia menyebutkan bahwa Prabowo punya perhatian terhadap para korban yang terjatuh karena demo beberapa waktu terakhir.

“Bbeliau punya perhatian yang sangat serius dan memberikan atensi. Beliau tentu akan menindaklanjuti bagaimana membantu para korban baik di tingkat aparat atau di masyarakat,” jelasnya.

Gus Ipul mengaku bantuan akan terdiri dari berbagai jenis sesuai kebutuhan dari korban tersebut mulai dari biaya hingga bantuan untuk keluarga.

“Nanti pasti sesuai kebutuhannya, untuk biaya sekolah, mungkin keluarganya, adiknya, ortunya, mungkin juga ada perbaikan rumah atau renovasi rumah atau pembangunan rumah,” kata dia.

Bantuan tersebut akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan setelah dilakukan pendataan oleh tim kepresidenan. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

