Mensos Pastikan Keluarga Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Dapat Bantuan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya akan melakukan pendataan kebutuhan keluarga korban kecelakaan Kereta Api di Bekasi, Senin (27/4) malam.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan untuk keluarga korban kecelakaan.

Adapun pendataan kebutuhan keluarga korban dilakukan untuk menjami bantuan tersebut tepat sasaran.

"Nanti kami akan-assistment dan hasil assessment, akan kami tindak lanjutin dengan dukungan-dukungan program," kata Saiful di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

"Mungkin dukungan pemberdayaan dan dukungan-dukungan yang lain yang diperlukan oleh keluarga korban," imbuhnya.

Saiful menyatakan pemberian bantuan dari pemerintah akan mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dia menekankan pemerintah turut memberikan dukungan penuh, meskipun santunan kecelakan transportasi umum merupakan tanggung jawab Jasa Raharja.

" Kalau di itu Jasa Raharja, karena itu kecelakaan kereta api atau angkatan umum etransportasi, secara umum itu asuransinya lewat jasa raharja. Saya kira pemerintah sebagaimana arahan presiden akan diberikan dukungan penuh bagi korban," ujar Saiful.