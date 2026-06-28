Mensos Tegaskan Validitas Data Jadi Kunci Sukses Program Sekolah Rakyat

jpnn.com, PALEMBANG - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan validitas data penerima manfaat menjadi kunci utama keberhasilan Program Sekolah Rakyat.

Hal ini krusial agar bantuan pendidikan dari pemerintah benar-benar diterima oleh anak-anak dari keluarga miskin yang berhak.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia dalam memperoleh pendidikan.

Menurut dia, ketepatan data menjadi fondasi utama agar program dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

“Program ini dimulai dengan kejujuran data, kejujuran penerima manfaat, dan kejujuran semua pihak yang diberi tanggung jawab agar tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat," kata Mensos saat meninjau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Budi Perkasa Palembang (SRMA 7) di Palembang, Minggu.

Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 116 titik di berbagai daerah di Indonesia dengan memanfaatkan gedung milik pemerintah, termasuk SRMA 7 Palembang yang menggunakan aset Kementerian Sosial sebagai lokasi sementara.

Pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang mampu menampung lebih dari 1.000 siswa mulai jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Pada Tahun 2026, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat ditargetkan bertambah sekitar 30 ribu siswa, sehingga total penerima manfaat mencapai sekitar 45 ribu siswa secara nasional.