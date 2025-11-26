menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Mensos Ungkap Perubahan Anak Sekolah Rakyat: Dulu Tidak Karuan, Sekarang Cantik-Cantik

Mensos Ungkap Perubahan Anak Sekolah Rakyat: Dulu Tidak Karuan, Sekarang Cantik-Cantik

Mensos Ungkap Perubahan Anak Sekolah Rakyat: Dulu Tidak Karuan, Sekarang Cantik-Cantik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan perubahan signifikan yang dialami siswa sekolah rakyat dalam beberapa bulan terakhir.

Dia menyebut kondisi anak-anak yang dulu memprihatinkan kini jauh lebih baik, terutama dari sisi kesehatan, dan penampilan.

“Pertama masuk kondisinya tidak karu-karuan. Banyak yang kurang gizi, anemia, gigi bermasalah. Sekarang, setelah empat sampai lima bulan, anak-anak terutama yang putri sudah kelihatan cantik-cantik,” ujar lelaki yang akrab disapa Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (25/11).

Baca Juga:

Gus Ipul menjelaskan sekolah rakyat dikhususkan bagi keluarga desil 1 dan desil 2, tetapi fasilitasnya seperti sekolah unggulan.

Di Jawa Tengah telah berdiri 14 sekolah rakyat, dengan 12 di antaranya sudah permanen.

Program itu masih belum dikenal luas, tetapi dia meyakini minat masyarakat akan meningkat.

Baca Juga:

“Ada asrama, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, hingga dapur. Tanah disediakan gubernur, bupati, atau wali kota, sementara bangunan didukung presiden,” katanya.

Sekolah rakyat menampung anak-anak dari keluarga dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp 1 juta per bulan, seperti pemulung, tukang becak, dan buruh serabutan.

Setelah empat bulan berjalannya Sekolah Rakyat, Mensos sebut anak-anak sekarang cantik-cantik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI