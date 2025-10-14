Mental Juara Persib Bandung Kembali Menyala Menjelang Jumpa PSBS Biak, Ini Pemicunya
jpnn.com - Aura kebangkitan kembali terasa di kubu Persib Bandung menjelang jumpa PSBS Biak pada pekan ke-9 BRI Super League musim 2025/26.
Kemenangan 2-0 atas Bangkok United di laga kedua Grup G AFC Champions League (ACL) Two awal Oktober lalu seolah menjadi titik balik bagi tim asuhan Bojan Hodak.
Sebelum kemenangan tersebut, Persib sempat terpuruk setelah menelan kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang.
Hasil itu sempat menimbulkan tanda tanya besar tentang konsistensi permainan tim Pangeran Biru.
Mental Juara Persib Kembali
Namun, gelandang Persib Adam Alis menyebut hasil positif di Thailand menjadi bahan bakar baru bagi skuad Maung Bandung.
"Kemenangan di AFC cukup membuat mentalitas kami naik. Kami jadi lebih percaya diri lagi," ujar Adam.
"Sekarang kami fokus penuh ke pertandingan berikutnya melawan PSBS. Mudah-mudahan bisa kembali meraih tiga poin," tambahnya.
Latihan Intens Persib Bandung
Setelah kembali dari Thailand, skuad Persib tak membuang waktu. Bojan Hodak langsung menggenjot dua sesi latihan setiap hari untuk memulihkan kondisi dan mengasah ketajaman fisik para pemain.
