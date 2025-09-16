menu
Mental Persib Bandung Terangkat Menjelang Jumpa Lion City Sailors, Ini Pemicunya

Pelatih Persib Bandung Lion City Sailors. Foto: Persib

jpnn.com - Persib Bandung membawa optimisme tinggi menjelang laga pembuka Grup G AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26 melawan klub Singapura Lion City Sailors.

Pertandingan Persib vs Lion City Sailors akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025).

Mental Persib Terangkat

Skuad asuhan Bojan Hodak datang dalam kondisi mental terbaik. Modal berharga itu hadir setelah Persib sukses menaklukkan Persebaya Surabaya 1-0 di pekan kelima BRI Super League 2025/26, Jumat (12/9/2025) lalu.

Gol tunggal Uilliam Barros pada menit ke-53 tak hanya berbuah tiga poin, tetapi juga mengangkat rasa percaya diri seluruh pemain.

“Ketika memenangkan pertandingan, mood pemain tentu membaik. Perlahan, tim ini semakin solid, terlebih mereka yang sebelumnya sakit atau cedera mulai kembali berlatih,"ujar Hodak.

Ada Kendala Kecil

Meski demikian, persiapan Persib tidak sepenuhnya tanpa hambatan. Beberapa pemain andalan seperti Ramon “Tanque” De Andrade Souza, Robi Darwis, Kakang Rudianto, hingga Muhammad Rezaldi Hehanussa sempat absen dalam sesi latihan.

Hodak menjelaskan mereka absen dengan alasan beragam. Ramon karena sakit, Rezaldi ada urusan keluarga, sementara Robi dan Kakang diberi waktu istirahat tambahan seusai membela Timnas U-23 Indonesia.

"Besok semuanya sudah kembali bergabung. Tim ini siap untuk fokus penuh menghadapi pertandingan melawan Lion City Sailors," tegasnya.

