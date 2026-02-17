Mental Persija Diuji Selama Ramadan, 4 Laga Sulit Menanti
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menghadapi jadwal padat Super League selama Ramadan.
Tim berjuluk Macan Kemayoran itu dijadwalkan memainkan tiga laga kandang dan satu tandang.
Asisten Pelatih Persija Ricky Nelson mengungkapkan bahwa akan mempersiapkan anak asuhannya menghadapi laga berikutnya.
Setiap laga bagi Rizky Ridho dan kolega sangat penting mengingat tim asal ibu kota itu dalam perburuan gelar juara bersama Persib Bandung dan Borneo FC.
“Mengenai lawan, ya, kami tidak bisa memilih. Setelah ini kami akan menghadapi PSM Makassar dan Borneo FC di kandang," ujar Ricky Nelson.
“Kami berharap bisa meraih kemenangan di setiap laga. Kami akan mencoba maksimal raih poin untuk terus berada di papan atas,” imbuh pria asal Kupang itu.
Persija Jakarta menjaga perburuan gelar juara dengan meraih kemenangan atas tuan rumah Bali United dengan skor 1-0.
Raihan tersebut membuat pemilik sebelas gelar juara itu bangkit setelah pada pekan sebelumnya kalah 0-2 dari Arema FC.(mcr16/jpnn)
Persija Jakarta berupaya maksimal menghadapi jadwal padat selama Ramadan di lanjutan Super League 2025/26
