Mental Persija Jakarta Terbukti di Lapangan Basah, Persik Kediri Jadi Pesakitan

Selebrasi Maxwell Souza seusai mencetak gol kemenangan Persija Jakarta melawan Persik Kediri pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Solo, Jumat (20/11). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta meraih lima kemenangan beruntun di Super League 2025/26 setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 3-1.

Berlaga di Stadion Manahan, Solo, Jumat (20/11/2025), skuad asuhan Mauricio Souza menang dengan skor 3-1.

Tertinggal di Babak Pertama, Bangkit di Babak Kedua

Persija sejatinya kebobolan terlebih dahulu melalui tendangan bebas Ezra Walian pada menit ke-43.

Namun, Macan Kemayoran bangkit di babak kedua melalui gol-gol dari Eksel Runtukahu (60'), Maxwell Souza (70'), dan Witan Sulaeman (78').

Kemenangan ini disambut positif oleh Mauricio Souza. Pelatih asal Brasil itu sejak awal percaya anak asuhnya mampu mempersembahkan poin penuh.

Setelah tertinggal di babak pertama, mantan juru taktik Madura United itu menilai timnya masih memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan.

Laga Sempat Terhenti Karena Hujan Deras

Momentum Persija untuk bangkit sempat tertunda selama 60 menit setelah lapangan tergenang akibat hujan deras yang mengguyur Stadion Manahan.

Permainan kolektif menjadi kunci keberhasilan tim pemilik 11 gelar juara itu meraih tiga angka.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza puji mental bertanding anak asuhannya saat raih kemenangan melawan Persik Kediri, Kamis (20/11)

