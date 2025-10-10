menu
Mental Timnas Indonesia yang Sulit Menjelang Lawan Irak

Mental Timnas Indonesia yang Sulit Menjelang Lawan Irak

Mental Timnas Indonesia yang Sulit Menjelang Lawan Irak
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pertandingan Indonesia Vs Irak Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB, pelatih Skuad Garuda Patrick Kluivert mengungkapkan kondisi mental terkini timnya.

Pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B ini akan tersaji di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi.

"Ya, memang sulit (setelah kekalahan itu), tetapi kami profesional," ucap Kluivert pada jumpa pers di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat (10/10).

"Kami harus melihat apa yang salah, tetapi kami juga harus membahasnya dan membiarkannya apa adanya, karena Irak sudah di depan mata," kata pelatih asal Belanda tersebut.

Kekalahan melawan Arab Saudi membuat situasi lolos ke Piala Dunia 2026 yang dimainkan tahun depan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, berjalan sulit.

Namun, peluang masih terbuka, dengan syarat utamanya harus mengalahkan Irak dan berharap di laga lainnya, Arab Saudi melawan Irak pada Rabu (15/10) berakhir menguntungkan untuk Indonesia.

"Kami membicarakan, menganalisis, dan melupakan (kekalahan lawan Saudi) karena sekarang kami perlu bersiap menghadapi Irak. Namun, itu hal terpenting saat ini bagi semua orang dan kami akan melanjutkannya," ucap Kluivert.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kevin Diks yang juga hadir di jumpa pers mengakui kekalahan melawan The Green Falcons memang terasa mengecewakan.

