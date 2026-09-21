Mentalitas Persib Teruji di Kandang Persijap, Igor Tolic Singgung Karakter Pemain
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akhirnya bisa memutus rekor buruk saat bertemu Persijap Jepara dalam duel pekan ketiga BRI Super League 2026/2027, Minggu (20/9/2026) malam.
Maung Bandung berhasil mengalahkan Jepara dengan skor tipis 2 - 1.
Dua pencetak gol Persib yakni Thom Haye (21') dan Uilliam Barros (55'), sedangkan satu-satunya gol tuan rumah dari Pirulo menit 13 di titik penalti.
Kemenangan ini begitu penting buat Persib yang baru saja menelan kekalahan di laga el Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta 1 - 2.
Selain itu, perjalanan jauh juga harus ditempuh Marc Klok cs seusai menyelesaikan pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) kontra FC Seoul.
Pelatih Igor Tolic mengatakan timnya bekerja keras dan menampilkan permainan terbaiknya semalam hingga lawan tak bisa menang.
Dia bangga atas perjuangan anak asuhnya yang tidak kenal menyerah, meski pun minim istirahat karena padatnya jadwal pertandingan.
"Saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan sekitar 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir, dan melakoni tiga pertandingan, kami mengakhirinya dengan tiga poin," kata Igor.
Pelatih Persib Igor Tolic bicara soal karakter pemain yang pantang menyerah saat tertinggal dari Persijap Jepara dan berhasil comeback dengan skor akhir 2 - 1.
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