jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah akan menarik kembali bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang terbukti disalahgunakan oleh penerima.

Bantuan tersebut nantinya akan segera dialihkan kepada kelompok tani lain yang lebih membutuhkan.

"Pemerintah akan menarik bantuan alat dan mesin pertanian yang disalahgunakan, diperjualbelikan, atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya," kata Amran di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Langkah penarikan dan realokasi ini mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2026. Aturan tersebut memastikan agar setiap fasilitas pertanian dari pemerintah tepat sasaran dan termanfaatkan secara optimal di lapangan.

Amran mengingatkan bahwa bantuan alsintan merupakan fasilitas negara yang bertujuan mendukung usaha tani, mendongkrak produktivitas, serta memperkuat efisiensi kerja petani. Oleh karena itu, ia melarang keras segala bentuk praktik transaksi maupun penyimpangan fungsi atas bantuan tersebut.

"Jangan pernah berpikir untuk memperjualbelikan bantuan pemerintah. Ini uang negara, uang rakyat, yang diberikan untuk membantu petani, bukan untuk diperjualbelikan atau dijadikan keuntungan pribadi," tegas Amran.

Ia menegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan terhadap bantuan yang terbukti disalahgunakan. Alsintan yang tidak digunakan sesuai peruntukannya akan ditarik dan dialihkan kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau ditemukan, kami tarik dan alihkan kepada kelompok tani lain yang benar-benar membutuhkan. Ini harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum,” katanya.