jpnn.com - Peta politik Indonesia menuju Pemilihan Presiden 2029 mulai menarik untuk dibaca, bahkan ketika kontestasi politik tersebut masih cukup jauh.

Di tengah dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul satu pertanyaan penting: Apakah Prabowo akan mempertahankan pola politik koalisi dengan mengakomodasi kekuatan partai politik, atau mulai mempertimbangkan figur profesional yang memiliki rekam jejak kinerja sebagai calon pendampingnya pada periode berikutnya?

Salah satu nama yang menarik untuk diperhitungkan adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Baca Juga: Prabowo Butuh Wapres yang Paham Jakarta hingga Papua

Sosok yang dikenal sebagai pengusaha dan teknokrat di bidang pertanian ini memiliki modal politik yang berbeda dibandingkan tokoh-tokoh yang tumbuh melalui struktur partai politik.

Amran tidak membangun popularitas melalui perebutan jabatan politik, melainkan melalui pekerjaan, kebijakan, dan pencapaian di sektor pangan.

Karena itu, kemungkinan Amran menjadi Wakil Presiden bukanlah sesuatu yang harus dianggap sebagai spekulasi tanpa dasar.

Ia layak dibaca sebagai salah satu skenario politik yang mungkin berkembang apabila Prabowo menghendaki pendamping yang memiliki kapasitas eksekutif, pengalaman teknis, dan kedekatan dengan agenda strategis pemerintahan.

Namun, potensi tersebut tentu belum berarti keputusan politik telah dibuat. Justru di sinilah menariknya membaca posisi Amran dalam konfigurasi kekuasaan Prabowo.