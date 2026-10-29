Mentan Amran Kecam Pengoplosan Beras SPHP: Tidak Ada Lagi Kemanusiaannya

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam praktik dugaan pengoplosan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) bersubsidi menjadi premium.

Amran menegaskan bahwa perbuatan pengoplosan beras SPHP bersubsidi menjadi premium itu merugikan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program pemerintah.

Kecaman itu disampaikan Mentan Amran atas dugaan praktik pengoplosan beras SPHP bersubsidi yang diduga diubah menjadi beras premium saat meninjau sebuah toko di kawasan Jakarta Timur.

Mentan menyebut tindakan tersebut tidak memiliki kemanusiaan, mengingat beras bersubsidi merupakan bantuan pemerintah untuk menjaga akses pangan masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh harga yang terjangkau.

"Ini adalah (perbuatan) amoral, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini (beras SPHP) adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, (tetapi) ini dioplos, dirampok ini," kata Amran dalam sidak oplos beras SPHP jadi premium di Jakarta, Rabu (28/10).

Dia menambahkan bahwa beras SPHP menjadi instrumen pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sehingga penyalahgunaan komoditas tersebut mencederai kepentingan masyarakat yang membutuhkan perlindungan pangan.

Amran mengatakan beras bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat ekonomi terbawah, termasuk penerima manfaat dari kelompok desil satu hingga lima yang membutuhkan akses pangan terjangkau.

Dia menjelaskan beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diduga dibongkar dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kg. Amran menyebut pemerintah memberikan subsidi terhadap beras SPHP sebesar Rp6.000 per kilogram.