Mentan Amran Minta PPL Memprioritaskan Bantuan Pusat buat Petani yang Membutuhkan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan bahwa seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) wajib memastikan setiap bantuan dari pusat diprioritaskan untuk petani yang membutuhkan.

Petani yang membutuhkan itu pun harus diutamakan yang guram, berpendapatan rendah, dan yang masih tertinggal secara ekonomi.

Mentan menekankan bahwa penyuluh sebagai ujung tombak keberhasilan program pertanian di lapangan harus menjaga amanah, bekerja tanpa pamrih, dan memastikan tidak ada bantuan yang melenceng atau salah sasaran.

“Tolong seluruh PPL perhatikan baik-baik. Semua bantuan harus diprioritaskan untuk petani miskin, petani yang kesulitan, dan petani gurem (guram). Saya ulangi, prioritaskan Saudara-Saudara yang benar-benar membutuhkan" katanya pada Apel Nasional Penyuluh Pertanian, Kamis (20/11).

"Bantuan dari pusat harus diarahkan kepada petani yang masih sulit bertahan. Jangan sebaliknya, jangan sampai petani yang sudah punya traktor mendapatkan bantuan traktor lagi. Utamakan mereka yang kecil, yang lemah, dan yang sangat membutuhkan,” imbuh Mentan Amran.

Dia mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat berbagai program strategis seperti peningkatan produksi, perluasan tanam, bantuan saprodi, hingga penguatan Alsintan. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa seluruh kebijakan tersebut hanya bisa memberikan dampak nyata jika PPL hadir aktif mendampingi petani.

“Semua program ini tidak ada artinya kalau penyuluh tidak turun langsung. Kalian adalah perpanjangan tangan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian di lapangan. Keberhasilan program dan kesejahteraan petani sangat ditentukan oleh integritas dan kecepatan para PPL di lapangan,” tutur Amran.

Mentan juga meminta penyuluh meningkatkan kualitas pendampingan, memperbaiki tata kelola pendataan, serta memastikan seluruh proses pengusulan bantuan dilakukan dengan transparan dan berbasis kebutuhan riil petani.