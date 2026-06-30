Mentan Amran Tawarkan Ekspor 10 Ribu Ton Beras ke Singapura

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuka peluang adanya ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura.

Itu sebagai langkah untuk memperkuat kerja sama pangan kedua negara. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6).

Indonesia juga menjajaki peningkatan ekspor komoditas pangan strategis lainnya, seperti ayam, telur, minyak sawit, kelapa, dan komoditas lainnya. Kedua negara juga sepakat memperkuat kolaborasi melalui pertukaran teknologi dan inovasi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.

“Kami mengusulkan ekspor minimal 10 ribu ton beras dari Indonesia ke Singapura. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kerja sama untuk komoditas ayam, telur, minyak sawit, serta memperkuat pertukaran teknologi pertanian. Ini menjadi langkah kolaborasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara,” kata Mentan Amran.

Menurut Amran, peluang ekspor tersebut didukung oleh kondisi produksi dan cadangan beras nasional yang saat ini sangat kuat. Stok beras pemerintah telah mencapai sekitar 5,1 juta ton, sementara kapasitas gudang sekitar 3 juta ton sehingga sebagian stok harus disimpan di gudang sewa.

“Hari ini stok beras mencapai sekitar 5,1 juta ton. Gudang (Bulog) yang tersedia hanya mampu menampung sekitar 3 juta ton, sehingga sebagian harus disimpan di gudang sewa. Karena itu, insyaallah Indonesia siap mengekspor minimal 10 ribu ton beras ke Singapura,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan kerja sama akan dilanjutkan secara lebih terperinci, termasuk untuk komoditas pangan lain yang dibutuhkan Singapura.

“Kami akan membahas lebih detail pada tahap berikutnya. Yang jelas, Singapura ingin memperkuat kerja sama, khususnya untuk kebutuhan pangan seperti beras, telur, ayam, kelapa, dan komoditas lainnya. Indonesia siap mendukung kebutuhan tersebut,” katanya.