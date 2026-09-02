Mentan Optimistis Produksi Gula Nasional Meningkat, Apresiasi Peran SGC

jpnn.com, TULANGBAWANG - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendukung peningkatan produktivitas tebu nasional untuk memperkuat ketahanan gula dalam negeri.

Hal itu disampaikannya saat meninjau perkebunan tebu Sugar Group Companies (SGC) di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga mengapresiasi kontribusi SGC yang dinilai telah memberikan dampak terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

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“Bapak sudah berbuat untuk negara, pegawainya total 40 ribu,” kata Amran dalam keterangan resmi.

Menurut Amran, keberadaan perusahaan dengan skala usaha dan tenaga kerja yang besar memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian di daerah.

Dia berharap komitmen perusahaan-perusahaan gula nasional dapat terus diperkuat sejalan dengan langkah pemerintah meningkatkan produksi gula dalam negeri.

Peningkatan produktivitas tebu dinilai menjadi bagian penting untuk memenuhi kebutuhan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Mudah-mudahan kita tidak impor white sugar. Caranya, ada 86 persen plasma tebu rakyat tidak dibongkar, sehingga Bapak Presiden perintahkan kami diberi anggaran untuk membongkar plasma ini. Kalau itu terjadi, Insya Allah kebutuhan gula putih cukup, bahkan lebih,” ujarnya.