Mentan Sebut Food Estate Merauke Dorong Percepatan Infrastruktur Papua Selatan

jpnn.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, Papua Selatan, dinilai sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Program ini diproyeksikan tidak hanya menopang swasembada pangan, tetapi juga membuka akses dasar yang selama ini terbatas di kawasan timur Indonesia.

Selain itu, yang terpenting adalah PSN ini akan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan proyek food estate tetap berjalan dan menjadi salah satu pilar utama dalam strategi swasembada pangan nasional.

Ia menegaskan, pembangunan kawasan food estate, khususnya di Distrik Wanam, akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur wilayah itu.

Menurut Amran, keberadaan proyek ini akan memicu pembangunan berbagai akses dasar yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga bandara.

“Oh itu pasti. Itu jalan dibangun, kemudian infrastruktur pelabuhan, bahkan bandara,” ujar Amran saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (3/2).

Dari sisi sosial dan ekonomi, proyek food estate di Papua Selatan juga dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat lokal.