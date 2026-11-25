jpnn.com, SUMENEP - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. meninjau langsung penyaluran Bantuan Pangan beras alokasi Oktober–Desember 2026 di Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Rabu (25/11).

Peninjauan ini memastikan program strategis Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, sekaligus memperkuat kesiapan pangan nasional menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Pimwil BULOG Kanwil Jawa Timur beserta jajarannya, serta Bupati Sumenep dan jajaran pemerintah daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan mencerminkan sinergi dalam memastikan Bantuan Pangan sampai kepada masyarakat di tingkat desa. Secara nasional, pemerintah mengalokasikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi setiap keluarga penerima, atau total 30 kilogram untuk periode Oktober–Desember 2026.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., menegaskan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan kekuatan cadangan pangan nasional untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Dalam pernyataan sebelumnya, Amran menyampaikan bahwa kondisi stok beras nasional yang kuat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program intervensi pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika geopolitik global.

"Beras harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini siaga waspada, namun Indonesia insya Allah aman. Pangan kita kuat, apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan program lainnya," tegas Amran.

Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa besarnya cakupan bantuan pangan merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.

"Ini merupakan bentuk kecintaan Bapak Presiden Prabowo kepada rakyat. Beliau ingin 33,24 juta keluarga untuk seluruh Indonesia yang memang membutuhkan bantalan ekonomi, itu menjadi prioritas pemerintah, agar setiap bulan kebutuhan berasnya dapat terpenuhi. Khusus untuk Kabupaten Sumenep Jawa Timur ini jumlah penerima bantuan ada sebanyak 212.660 keluarga penerima" ujar Amran dalam pernyataan resminya sebelumnya.

Diektur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan BULOG menjalankan amanah pemerintah melalui penyaluran Bantuan Pangan secara optimal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang sebelumnya dilaksanakan pada Februari–Maret dan Juli–September ini kembali dilanjutkan untuk alokasi Oktober–Desember 2026.