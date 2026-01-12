Mentari Intercultural School Jakarta Borong Prestasi di Bangkok International IPITEx 2026

jpnn.com, BANGKOK - Mentari Intercultural School Jakarta (MISJ) menorehkan prestasi gemilang di ajang Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) 2026.

Ini merupakan kompetisi inovasi terbesar di Asia yang diikuti oleh 883 tim dari 24 negara, mempertemukan para inovator muda terbaik dari berbagai belahan dunia.

IPITEx 2026 digelar di Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Thailand, pada 5-9 Januari 2026.

Dalam kompetisi bergengsi ini, MISJ tampil memukau dengan mengirimkan 10 tim siswa dan berhasil meraih berbagai penghargaan prestisius, termasuk medali emas, perak, sejumlah special award internasional, hingga penghargaan tertinggi kategori youth.

Salah satu pencapaian paling membanggakan diraih Tim Traffigo yang terdiri dari Zihny, Arga, Tala, Erlangga, Jason, Affan, and Fathir.

Tim ini tidak hanya meraih medali emas, tetapi juga memperoleh Special Award dari Nizhny Novgorod State Technical University, serta dianugerahi International Young Inventor Award, yaitu penghargaan tertinggi kategori youth pada IPITEx 2026.

Traffigo merupakan sistem manajemen lalu lintas dan koordinasi penjemputan siswa berbasis aplikasi mobile, yang memanfaatkan pelacakan GPS dan notifikasi real-time untuk mengurangi kemacetan di sekitar sekolah.

Salah satu anggota tim, Zihny Amartya Equinarru, membagikan pengalamannya selama mengikuti kompetisi internasional ini.