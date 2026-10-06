Menteri Agus Andrianto Instruksikan Audit Pemberian Remisi Terindikasi Pungli

jpnn.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menginstruksikan kepada Inspektur Jenderal mengaudit pemberian remisi atau pemotongan masa pidana warga binaan di lembaga pemasyarakatan, menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli).

Menteri Agus menyatakan bila hasil audit tersebut benar ditemukan adanya pelanggaran seperti dugaan pungli, maka pelakunya akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

"Sekarang remisi sedang saya suruh audit sama Pak Irjen. Kalau mereka ada temuannya, ya, kami akan proses," kata Agus usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Audit oleh Irjen ini juga berlaku terhadap pemberian pembebasan bersyarat (PB) terhadap terpidana Indra Kesuma atau Indra Kenz.

Agus menilai pemberian remisi terhadap terpidana kasus berita bohong dan investasi Binomo tersebut tidak benar.

Dia pun memerintahkan agar PB Indra Kenz dicabut. "Ya, kami cabut (bebas bersyaratnya) karena ada proses remisinya yang tidak benar," ucapnya.

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lapas dan rutan mencuat dari hasil temuan Ombudsman RI.

Terpisah, anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasaha dalam konferensi pers di Kemenimipas pada hari yang sama meminta kementerian itu memperkuat mekanisme pencegahan potensi pungli dan praktik transaksional yang melibatkan petugas dan sesama narapidana.