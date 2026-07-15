Menteri Agus Lantik Komjen Rudi sebagai Irjen Kemenimipas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Rudi Setiawan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di Jakarta, Rabu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Rudi Setiawan menggantikan Komjen Pol Yan Sultra Indrajaya yang memasuki masa pensiun. "Jabatan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Semoga saudara senantiasa memperoleh bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Mahakuasa dalam menjalankan tugas," kata Agus Andrianto dalam sambutannya.

Seusai dilantik, Rudi Setiawan menyatakan siap mengemban amanah sebagai Inspektur Jenderal Kemenimipas dengan sebaik-baiknya. Komitmen itu ditegaskan melalui penandatanganan dan pembacaan pakta integritas sebagai bentuk kesanggupan menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.

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Tugas dari Inspektorat Jenderal Kemenimipas adalah menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selama kepemimpinan Menteri Agus, Itjen Kemenimipas telah melaksanakan penegakan hukuman disiplin pegawai dengan tegas, objektif, dan transparan. Hingga 24 April 2026, Inspektorat Jenderal Kemenimipas mencatat telah mengungkap dan menindak 774 kasus pelanggaran disiplin pegawai.

Pelantikan tersebut dihadiri para pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelum menjabat Inspektur Jenderal Kemenimipas, Rudi Setiawan menjabat Kapolda Jawa Barat sejak April 2025 hingga Mei 2026. Jabatan itu kemudian diserahterimakan kepada Irjen Pol Pipit Hermanto pada 7 Mei 2026.

Pada 30 Juni 2026, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat personel Polri. Dalam kesempatan itu, Rudi yang sebelumnya berpangkat inspektur jenderal polisi naik pangkat menjadi komisaris jenderal polisi bersama Komjen Pol Helmy Santika, Komjen Pol Gatot Tri Suryanta, dan Komjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga. (antara/jpnn)



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