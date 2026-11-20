jpnn.com, SERANG - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Gubernur Banten Andra Soni menandatangani nota kesepakatan tentang Pelebaran Ruas Jalan Nasional Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto (Serang–Pandeglang) dengan penambahan lajur sepanjang 3,5 kilometer di Gedung Negara Provinsi Banten, Kamis (19/11).

Kesepakatan ini merupakan upaya kolaboratif pemerintah untuk meningkatkan kapasitas jalan dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Banten.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan selain pelebaran jalan utama, pihaknya juga akan melakukan penanganan jalan-jalan di sekitar Banten International Stadium (BIS) guna meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan olahraga tersebut.

“Total anggarannya belum kami hitung secara detail, tetapi mungkin sekitar hampir Rp200 miliar. Karena kami bicara dia hal, yaitu pelebaran jalan yang mengakses ke arah stadion dan jalan-jalan di sekitar stadion yang juga mesti dibereskan,” ujar Menteri Dody.

Kementerian PU akan mengidentifikasi alokasi pendanaan APBN agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai. Menteri Dody juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ini, dukungan pemerintah daerah juga diperlukan, khususnya terkait penyediaan lahan.

“Realisasinya pasti secepatnya, karena kami sudah siap. Dan pembiayaan pasti pakai APBN, nanti kami pikirkan ketersediaannya yang mana yang paling cepat agar kemudian segera proses fisiknya bisa segera dimulai. Kalau lahan nanti kami dibantu oleh Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Pak Wali Kota supaya itu semua berjalan lancar,” ujar Menteri Dody.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi atas tindak lanjut Kementerian PU terhadap sejumlah aspirasi pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Provinsi Banten. Menurutnya, kesepakatan pelebaran jalan Serang–Pandeglang merupakan hasil koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten baru saja menandatangani MoU bersama Kementerian PU. Apa yang kami laksanakan hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk usulan-usulan dan keluhan yang kami sampaikan kepada Pak Menteri. Alhamdulillah, dari sekian banyak aspirasi kami, ada beberapa yang ditindaklanjuti,” ujar Andra Soni.