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Menteri Dody Hanggodo Diminta Fokus Kerja dan Tak Bikin Kehebohan

Menteri Dody Hanggodo Diminta Fokus Kerja dan Tak Bikin Kehebohan
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Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Foto: Ananto Pradana/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syafiuddin Asmoro meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak terus membuat kehebohan yang menganggu kerja institusi.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi berbagai polemik mutasi besar-besaran pejabat di Kementerian PU dan polemik dokumen perjalanan dinas ke AS yang menyeret nama anggota keluarga Dody.

"Kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya," kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (16/7).

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Menurut Syafiuddin, dalam beberapa waktu terakhir Kementerian PU lebih sering menjadi perhatian, karena kontroversi dibandingkan capaian kinerja.

"Kami menghormati kewenangan Menteri PU dalam melakukan pembinaan organisasi," ujarnya.

Legislator Dapil XI Jawa Timur itu mengingatkan Kementerian PU memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional.

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Oleh karena itu, kata Syafiuddin, energi pimpinan kementerian seharusnya diarahkan untuk mempercepat penyelesaian program pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat.

Selain fokus ke pekerjaan, Syafiuddin mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kerukunan di lingkungan internal Kementerian PU.

Legislator Syafiuddin mengingatkan Menteri PU Dody Hanggodo terkait kepemimpinan yang harus diarahkan ke penyelesaian program prorakyat.

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