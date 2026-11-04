Menteri Dody Instruksikan Perkuat Penanganan Darurat Pascalongsor dan Lahar Dingin

jpnn.com, LUMAJANG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani longsoran yang terjadi di beberapa titik Jalan Nasional Turen–Batas Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Penanganan darurat dilakukan dengan mengerahkan personel dan alat berat untuk membersihkan material tanah yang menutup sebagian badan jalan, sehingga akses masyarakat tetap fungsional.

Hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir memicu longsoran di sejumlah titik pada Senin (2/11) pagi. Lokasi terdampak berada di antara KM 13 hingga dan KM 33.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya Kementerian PU menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana di berbagai daerah. Kecepatan respons diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di tengah kondisi bencana.

“Begitu terjadi bencana, kita harus segera bergerak di lapangan. Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani," kata Dody.

Melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali, Kementerian PU telah menurunkan tim penanganan beserta alat berat untuk membersihkan material longsoran di lokasi terdampak sebagai upaya penanganan darurat. Hingga Selasa (3/11/2026) ruas jalan Turen–Lumajang tersebut kembali fungsional.

Selain pembersihan material, tim penanganan BBPJN Jatim–Bali juga memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik rawan longsor sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kementerian PU juga menyiapkan langkah lanjutan melalui usulan penanganan permanen pada Tahun Anggaran (TA) 2027.

Hujan lebat di Kabupaten Lumajang juga turut mengakibatkan banjir lahar dingin di kawasan puncak dan lereng Gunung Semeru serta wilayah sekitar aliran sungai. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Kementerian PU melakukan identifikasi dan inventarisasi dampak banjir lahar dingin tersebut.

Hasil identifikasi awal menunjukkan sejumlah infrastruktur sumber daya air terdampak material banjir lahar, di antaranya tanggul beton pengendali banjir dan lahar yang tertimbun material vulkanik (proyek VDRRSL S4 KD 3), serta tiga bangunan sabo dam dan tanggul sungai di bawah jembatan gantung yang mengalami pengikisan (scouring).