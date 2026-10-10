Menteri Dody Pastikan Panen Perdana KSPEAN Dukung Visi Presiden Prabowo
jpnn.com, MERAUKE - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau Kawasan Sentra Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dody memastikan kesiapan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pengembangan lahan pertanian hingga panen perdana.
Hamparan tanaman padi terlihat menghijau di tengah musim kemarau. Menurut Menteri Dody, ketersediaan air menjadi kunci pengembangan pertanian di Wanam sehingga infrastruktur irigasi harus mampu menjamin pasokan air secara cukup dan berkelanjutan.
“Di saat musim kemarau ternyata di sini air mengalir. Kami harus memastikan air tawar ini tersedia dalam kondisi apa pun,” kata Menteri Dody.
Kementerian PU menyiapkan infrastruktur sumber daya air berupa jaringan irigasi rawa, saluran primer dan sekunder, serta infrastruktur pengendalian banjir.
"Kalau kami bicara sawah, porsi PU sebenarnya soal air. Kami siapkan irigasi primer, irigasi sekunder. Dari awal memang kami desain supaya airnya tersedia, kemudian pertanian yang mengembangkan lahannya,” ujar Menteri Dody.
Sampai dengan 1 Oktober 2026, telah dilakukan penanaman padi pada demplot area KM 21 sekitar 40 Ha untuk tahap pertama. Rencananya padi tersebut akan bisa dipanen sekitar awal atau pertengahan November 2026.
Secara keseluruhan, pembangunan jaringan saluran pada KSPEAN Kabupaten Merauke memiliki target 180 kilometer dan hingga 1 Oktober 2026 telah terealisasi 133 kilometer. Pekerjaan tersebut mencakup jaringan irigasi rawa serta saluran pengendalian banjir yang menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan kawasan pertanian.
Menteri Dody mengatakan dukungan infrastruktur air tersebut menjadi dasar untuk pengembangan pertanian secara bertahap. Untuk tahap pertama, sekitar 40 hektare lahan telah ditanami dan ditargetkan memasuki panen perdana pada awal atau pertengahan November 2026.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan kesiapan KSPEAN di Merauke untuk bisa panen perdana.
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