Menteri Dody Percepat Pembangunan Jalan Pansela Jatim, Buka Akses Wisata Hingga Hasil Pertanian

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pansela Jawa. Salah satu proyek yang tengah dikerjakan adalah pembangunan ruas Lot 3A: Ringinrejo – Simpang Jolosutro sepanjang 7,90 kilometer di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali, pembangunan JLS Lot 3A ini diproyeksikan menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir selatan Blitar dan sekitarnya.

Selain itu, koridor ini juga akan menjadi kunci konektivitas antar-wilayah pesisir serta menghubungkan jaringan Pansela Blitar sepanjang total 63,149 kilometer.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Pansela merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Pulau Jawa.

"Pansela diharapkan menjadi alternatif perjalanan masyarakat untuk mengurangi kepadatan di Jalur Pantura maupun Tol Trans Jawa. Di saat yang sama, keberadaan jalan ini juga membuka akses menuju kawasan wisata dan sentra ekonomi masyarakat pesisir," kata Menteri Dody.

Kehadiran proyek ini membawa dampak strategis ganda yang saling melengkapi bagi kawasan selatan. Di satu sisi, infrastruktur jalan ini akan mengakselerasi potensi wisata bahari dengan mempermudah akses menuju deretan pantai eksotis di Blitar Selatan, mulai dari Pantai Serang, Pantai Gayasan, Pantai Pangi, Pantai Peh Pulo, Pantai Tambakrejo, hingga Pantai Jolosutro, yang diperkirakan bakal mendongkrak angka kunjungan wisatawan secara signifikan.

Di sisi lain, ketersediaan jalan yang memadai ini turut memperlancar arus distribusi logistik untuk produk pertanian dan perkebunan andalan warga lokal, seperti tebu, pisang, dan kayu sengon, sehingga efisiensi waktu tempuh dan biaya angkut dapat langsung dirasakan oleh para petani dan pelaku usaha setempat.

Proyek yang digarap oleh kontraktor PT PP (Persero) sejak Agustus 2026 ini menerapkan standar teknik tinggi. Dengan lebar badan jalan 2 x 3,5 meter dan bahu jalan 2 meter, struktur pekerjaan didominasi oleh pekerjaan tanah mencapai 48 persen serta struktur pelindung tebing yakni 30 persen.