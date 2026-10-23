Menteri Ekraf Dorong Musisi Indonesia Tembus Pasar Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Malaysia untuk memperluas pasar industri kreatif, khususnya di sektor musik, animasi, film, dan pertunjukan langsung.

Menurut Riefky, keberhasilan sejumlah karya animasi Malaysia di Indonesia menunjukkan besarnya peluang industri kreatif kedua negara untuk menjangkau pasar lintas batas.

Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Riefky saat bertemu Menteri Komunikasi Malaysia Datuk Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil dalam pertemuan bilateral di sela-sela 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (21/10).

Baca Juga: Menteri Ekraf Resmikan Creative Beauty Ecosystem Center J99 Corp

"Kita melihat karya-karya kreatif dari kedua negara kita sudah melintasi batas negara. Upin & Ipin serta Papa Zola, sukses di pasar Indonesia dan digemari oleh anak-anak kita," kata Riefky.

Serial animasi Upin & Ipin yang mulai tayang di Indonesia pada 2008 hingga kini masih dikenal luas oleh masyarakat. Begitu pula karakter Papa Zola dari serial animasi BoBoiBoy.

Riefky menilai keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi pelaku industri kreatif Indonesia untuk memperluas jangkauan karya mereka ke Malaysia.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri musik. Pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan bagi musisi Indonesia untuk memperkenalkan karya sekaligus tampil di Malaysia.

Riefky mengatakan Malaysia memiliki sejumlah program pengembangan industri kreatif, antara lain melalui MyCreative Ventures dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS).