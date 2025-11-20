Menteri Ekraf Dukung ADGI Design Week 2025 Jadi Fondasi bagi Lompatan Ekosistem Kreatif

jpnn.com - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya membuka ADGI (Asosiasi Desain Grafis Indonesia) Design Week 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menteri Ekraf Teuku Riefky menyebut kegiatan itu sebagai momentum penguatan industri kreatif terutama subsektor desain yang menjadi salah satu kontributor penting dalam PDB (Produk Domestik Bruto) Ekraf.

"ADGI Design Week menunjukkan bagaimana kapasitas kreatif Indonesia terus berkembang. Kegiatan yang diselenggarakan ADGI ini penting untuk memacu pertumbuhan industri kreatif yang semakin pesat," kata Teuku Riefky dalam sambutannya di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta.

ADGI Design Week 2025 yang berlangsung pada 19–23 November akan menjadi pekan desain yang menjadi ruang temu kreator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat.

Dengan mengusung tema Poliformat, ADGI Design Week 2025 menegaskan keberagaman praktik desain sebagai elemen strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi kreatif.

Riefky menuturkan bahwa erja keras asosiasi dan para pelaku ekraf telah mendorong investasi sektor ekraf pada semester pertama mencapai 66 persen dari target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Sementara, kontribusi ekspor berbasis KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) ekraf tumbuh hampir menyentuh 50 persen. Pada saat yang sama, sektor ekraf juga menyerap total 27,4 juta tenaga kerja, melampaui target akhir tahun 25,5 juta orang.

"Ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas, inovasi digital, dan ruang ekspresi publik seperti GRAFIS’25 merupakan fondasi vital bagi lompatan ekosistem kreatif menuju the new engine of growth,” ujar Menteri Riefky.