Menteri Ekraf Resmikan Creative Beauty Ecosystem Center J99 Corp

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya meresmikan PT Kosmetika Cantik Indonesia (KCI) sebagai Creative Beauty Ecosystem Center di kantor pusat MS GLOW, Malang, Kamis (30/7).

Pusat tersebut berada dalam kawasan yang terintegrasi dengan unit transportasi premium Juragan 99 Trans.

Peresmian itu menjadi bagian dari kunjungan kerja Menekraf ke sejumlah unit bisnis J99 Corp. Ekosistem terpadu tersebut dirancang untuk menghubungkan industri kecantikan, teknologi, produksi konten digital, inklusivitas, serta konektivitas sektor pariwisata.

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Teuku Riefky menilai pengembangan ekosistem bisnis semacam itu tidak hanya berdampak bagi perusahaan, tetapi juga membuka manfaat ekonomi yang lebih luas. Menurut dia, industri kecantikan telah berkembang menjadi salah satu bagian penting dalam ekonomi kreatif nasional.

“Yang dibangun bukan hanya bisnis untuk kepentingan sendiri, melainkan sebuah ekosistem yang memberikan manfaat dan dampak ekonomi bagi begitu banyak orang,” kata Teuku Riefky.

Dalam tur fasilitas, Menekraf melihat rekam jejak perusahaan melalui Wall of Fame, mencoba teknologi AI Skin Type Detector yang menggunakan avatar Valen dan Mila, serta meninjau proses produksi konten di area kerja dan studio.

J99 Corp juga memperlihatkan pusat penyiaran digital yang dapat mengoperasikan lima studio livestreaming secara bersamaan untuk berbagai lini merek. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kreativitas pascaproduksi dan pemasaran digital.

Founder J99 Corp dan MS GLOW, Shandy Purnamasari, mengatakan Creative Beauty Ecosystem Center dibangun untuk menyatukan teknologi, kreativitas, dan inklusivitas. J99 Corp juga menyediakan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya di dalam ekosistem bisnisnya.