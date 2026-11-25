Menteri Ekraf Siapkan 3 Ribu Talenta Kreatif Aceh Geruduk Pasar Nasional dan Global
jpnn.com, JAKARTA - Ada yang berbeda dari cara Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menghabiskan waktu setiap kali mengunjungi tempat pelatihan dan pengembangan kreativitas di Aceh.
Ia tidak hanya datang untuk melihat kegiatan, menyampaikan sambutan, lalu beranjak ke agenda berikutnya.
Di sela-sela kunjungan, Menteri asli Aceh ini menyempatkan diri menghampiri peserta, mengajak mereka berbincang, dan mendengarkan cerita tentang karya yang sedang mereka bangun.
Percakapannya pun jauh dari kesan formal. Sesekali ia bertanya tentang usaha yang sedang dirintis, bagaimana produk mereka dibuat, sejauh mana perkembangannya, hingga apa yang masih menjadi kendala.
Dari obrolan-obrolan sederhana itu, tergambar satu hal: Aceh menyimpan banyak anak muda dengan ide dan kreativitas.
Pemandangan semacam itu mewarnai rangkaian kunjungan Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya ke sejumlah daerah di Aceh.
Salah satunya saat mengunjungi Aktivasi Creative Hub di AMANAH (Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat) Youth Creative Hub, Ladong, Kabupaten Aceh Besar.
Di sana, ia menjumpai talenta muda yang mengembangkan potensi di berbagai bidang, mulai dari fesyen, kuliner, kriya, musik, film, aplikasi, hingga gim. Masing-masing memiliki cerita dan perjalanan sendiri.
Di Banda Aceh, Kementerian Ekraf menggelar lokakarya dan nonton bareng film Pasukan 1000 Janda, yang mengangkat kisah Laksamana Malahayati
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