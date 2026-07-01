Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya Apresiasi Pencapaian Sineas Muda Ini
jpnn.com, JAKARTA - Sineas muda sekaligus pendiri rumah produksi Langit Pictures, Ferly Halim baru saja mendapat apresiasi langsung dari Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya.
Apreasiasi itu diberikan kepada Ferly Halim atas kiprahnya membangun rumah produksi independen dan menghadirkan film keluarga berjudul 'Takkan Kubiarkan Kau Menangis'.
Dalam pertemuannya dengan Teuku Riefky Harsya, dia mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri film, khususnya rumah produksi independen yang berupaya menghadirkan karya berkualitas di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif.
Menurutnya, film bukan hanya sekadar media hiburan, tetapi juga sarana edukasi yang mampu menyampaikan pesan secara emosional dan dekat dengan kehidupan masyarakat.
Melalui film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, Ferly Halim pun mengangkat persoalan hubungan orang tua dan anak, terutama antara generasi milenial sebagai orang tua dan generasi Z sebagai anak.
Dia berharap, film tersebut dapat menjadi pengingat bahwa rumah dan keluarga harusnya jadi tempat pertama anak-anak berani bermimpi.
"Kadang kita lebih mudah menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain dibandingkan kepada keluarga sendiri. Padahal rumah adalah tempat pertama lahirnya mimpi, harapan, dan masa depan seorang anak," ungkap Ferly Halim dalam keterangan resmi.
Melalui cerita yang diangkat, Ferly Halim berharap masyarakat dapat kembali menyadari pentingnya hubungan yang sehat antara orang tua dan anak sebagai fondasi pembentukan generasi masa depan.
Sineas muda sekaligus pendiri rumah produksi Langit Pictures, Ferly Halim baru saja mendapat apresiasi dari Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.
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