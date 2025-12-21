menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Menteri ESDM Apresiasi Pertamina Hadirkan Ketersediaan & Cadangan Energi di Masa Nataru

Menteri ESDM Apresiasi Pertamina Hadirkan Ketersediaan & Cadangan Energi di Masa Nataru

Menteri ESDM Apresiasi Pertamina Hadirkan Ketersediaan & Cadangan Energi di Masa Nataru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (dua dari kanan) didampingi Ketua Posko Nataru Sektor ESDM Erika Retnowati dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan kesiapan sektor ESDM dalam kegiatan satgas Nataru saat Konfrensi Pers Posko Nataru Posko Nasional Sektor ESDM Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang diselenggarakan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kerja apik Pertamina bersama pihak terkait lainnya di sektor ESDM, karena berupaya maksimal memastikan ketersediaan dan cadangan energi dalam periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Konferensi Pers 'Kesiapan Sektor ESDM Jelang Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026' di Ruang Sarulla Gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/12/2025).

Dalam kesempatan ini, Bahlil juga menekankan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG), adalah dua dari empat poin penting yang menjadi fokus sektor ESDM di masa Nataru ini.

Baca Juga:

Terkait ketersediaan BBM, Bahlil menjabarkan untuk produk Pertalite dengan Research Octane Number/RON) 90, berada sesuai cadangan nasional yaitu 19 hari.

Sementara untuk pasokan produk Pertamax RON92, berada di atas 23 hari, dan Pertamax Green RON95, stok berada di atas 31 hari.

Kemudian Solar CN48 (Subsidi) 15 hari dan Solar CN53 (Non-Subsidi) cadangan minimum nasional di atas 25 hari, sedangkan Avtur 29 hari.

Baca Juga:

Selain BBM, aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketersediaan dan cadangan LPG.

Hingga hari ini stok cadangan nasional untuk LPG adalah 12,17 hari.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggelar Konferensi Pers 'Kesiapan Sektor ESDM Jelang Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026'

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI