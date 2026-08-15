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Menteri Fadli Zon Dorong Kolaborasi Teknologi dan Budaya Lewat Karya Raya FTUI 2026

Menteri Fadli Zon Dorong Kolaborasi Teknologi dan Budaya Lewat Karya Raya FTUI 2026
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Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) saat hadir dalam Karya Raya FTUI 2026. Foto: dokumentasi Humas FTUI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya kolaborasi antara kebudayaan dan teknologi dalam memajukan budaya Indonesia.

Menurut dia, hilirisasi kebudayaan juga membutuhkan keterlibatan ilmu pengetahuan, teknologi, engineering, dan matematika (STEM).

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Fadli Zon dalam Public Lecture saat pembukaan Pagelaran Budaya 'Karya Raya FTUI 2026' di Auditorium K.301 Adi Karsa Keteknikan, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Selasa (11/8).

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“Teknologi dapat membuka banyak ruang untuk mengembangkan kebudayaan, mulai dari kecerdasan artifisial, teknologi digital, desain, arsitektur, hingga produksi seni dan budaya,” ujar Fadli Zon.

Pandangan tersebut relevan dengan penyelenggaraan Karya Raya FTUI 2026 yang mempertemukan engineering, innovation, dan culture.

Melalui kegiatan itu, FTUI menghadirkan kebudayaan tidak hanya sebagai bagian dari pertunjukan, tetapi juga sebagai ruang pertemuan antara karya, teknologi, inovasi, dan nilai-nilai budaya Indonesia.

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Fadli Zon berharap Karya Raya dapat berkembang sebagai bagian dari ekosistem seni dan budaya Indonesia.

Menurutnya, kegiatan seperti Karya Raya dapat membuka ruang kolaborasi antara dunia seni, budaya, teknologi, dan pendidikan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya kolaborasi antara kebudayaan dan teknologi dalam memajukan budaya Indonesia

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