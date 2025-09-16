menu
Menteri HAM Usul Dibuat Lapangan Khusus Demo, DPR Merespons
Gedung DPR RI. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan tempat khusus demonstrasi di area Kompleks DPR.

Merespons itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai usulan tersebut perlu dibahas lebih lanjut.

"DPR ini, kan, rumah rakyat, halaman DPR ini, kan, rumah rakyat. Ya, silakan saja kalau ada usulan itu, nanti dibicarakan," ujar Andreas  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi lebih lanjut usul tempat khusus demonstrasi di area Kompleks Parlemen.

"Iya, saya kira begitu, kalau misalnya kami menyiapkan sarananya," ungkap dia.

Andreas menyadari beberapa negara menggunakan kebijakan tempat khusus bagi kelompok atau organisasi untuk menyampaikan aspirasi. 

Hanya saja, usul tempat khusus demonstrasi di area Kompleks Parlemen perlu dibahas lebih lanjut.

"Ya, memang, kan, banyak negara negara lain yang menyiapkan lapangan untuk menyampaikan ekspresi," katanya.

