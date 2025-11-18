Menteri Hukum Bilang Polisi yang Terlanjur Duduk di Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan anggota Polri yang terlanjur sudah duduk di jabatan sipil tak perlu mundur.

Itu dia sampaikan dalam merespons adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman mengatakan putusan itu tidak berlaku bagi situasi yang sudah terjadi. Namun, dia menilai ke depannya anggota Polri tak boleh lagi diusulkan untuk menduduki jabatan sipil.

"Bagi mereka sekarang yang sudah menjabat sekarang, kecuali kepolisian menarik, mereka tidak perlu mengundurkan, karena, kan, mereka menjabat sebelum ada putusan MK," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal itu pun akan dibahas di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Khususnya untuk memilah jabatan-jabatan sipil yang punya keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

Misalnya, kata dia, ada lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan kepolisian, yakni Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Baca Juga: Demokrat Minta Presiden Prabowo Segera Tarik Polri Aktif di Jabatan Sipil

Selain itu, menurut dia, ada juga kementerian-kementerian yang memiliki direktorat penegakan hukum.

"Untuk putusan MK sekarang, saya berpandangan bahwa itu sudah harus berlaku bagi yang baru, yang diusulkan baru, tetapi yang sudah menjabat, tidak perlu mengundurkan diri," katanya.